ABD'den Hafter güçlerinin saldırılarına kınama

07.10.2019 18:30

ABD, Libya'daki Halife Hafter'e bağlı güçlerin dün başkent Trablus yakınlarındaki bir binicilik kulübünün de bulunduğu sivillere ait sosyal tesislere düzenlediği saldırıları kınadı.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğine ait resmi Twitter sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı birliklerin dün Trablus'un batısındaki Cenzur'da bulunan bir binicilik kulübüne düzenlediği hava saldırısının masum çocukların yaralanmasına yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, "Büyükelçilik, ülkedeki şiddet olaylarının ve sivillerin kullandığı tesislere yönelik saldırıların artmasını kınıyor. Sivillerin hedef alınması, uluslararası insan haklarının açık bir ihlalidir." denildi.

Elçilik açıklamasında ayrıca, "ABD'nin ülkedeki anlaşmazlığı sona erdirmek için tüm taraflarla çalışma ve Libyalılara normal hayatlarına dönme fırsatı verme konusunda kararlı olduğu" ifade edildi.

Hafter'in Trablus'taki sivil hedeflere yönelik saldırısına tepkiler

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'ndan (UNSMIL) yapılan yazılı açıklamada Hafter güçlerinin binicilik kulübünü hedef aldığı hava saldırısından duyulan rahatsızlık ifade edilmişti.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi de Hafter güçlerinin Trablus yakınlarındaki bir binicilik kulübü ile Mitiga ve Misrata havalimanlarına yönelik saldırılarını kınamıştı. Konsey ayrıca Hafter'e bağlı güçlerin işlediği ihlallerin belgelenmesi için ülkeye uluslararası soruşturma misyonu gönderilmesini talep etmişti.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Kaynak: AA