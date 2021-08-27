ABD'de Yüksek Mahkeme, kiracıların evlerinden çıkarılmasını yasaklayan düzenlemeyi sonlandırdı
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ABD'de Yüksek Mahkeme, kiracıların evlerinden çıkarılmasını yasaklayan düzenlemeyi sonlandırdı

ABD'de Yüksek Mahkeme, kiracıların evlerinden çıkarılmasını yasaklayan düzenlemeyi sonlandırdı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

ABD'de Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kiracıların evlerinden çıkarılmasını yasaklayan düzenlemeyi kaldırdı.

ABD'de Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kiracıların evlerinden çıkarılmasını yasaklayan düzenlemeyi kaldırdı.

Mahkemenin kararında, ABD Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezinin (CDC), Kongre'nin onayı olmadan tahliyeleri erteleme yetkisi olmadığı, moratoryumun devam etmesi için Kongre tarafından özel bir izin çıkarılması gerektiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jean Psaki, mahkemenin kararından dolayı "hayal kırıklığına uğradıklarını" belirterek kiracıların evlerinden çıkarılmasının önlenmesi için tüm kurum ve kuruluşları harekete geçmeye çağırdıklarını belirtti.

CDC 3 Ağustos'ta, ülke genelinde 3 Ekim'e kadar sürecek bir tahliye moratoryumu yayımlamıştı. Kararla süresi dolan düzenleme 2 ay uzatılmıştı.

Düzenleme ABD'de baskın tür haline gelen daha bulaşıcı Delta varyantı vakalarındaki artışın yaşandığı bölgelerde, kiracıların evden çıkarılmasının geçici olarak önüne geçiyordu.

Mahkemenin tahliyelerin yeniden başlamasına izin veren kararının yaklaşık 3,5 milyon kişiyi kapsayacağı belirtiliyor.

Tahliyelerden en fazla siyahilerin ve Latin kökenli toplulukların etkilenmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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