ABD'de yerel gazete, ırkçı yayınlarından dolayı özür diledi

ABD'nin Missouri eyaletine bağlı Kansas City'de yayımlanan Kansas City Star gazetesi, yayın politikasında 10 yıllardır süren ırkçılıktan dolayı özür diledi.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Mike Fannin'in kaleme aldığı başyazıda, binlerce haber ve makale üzerinde yaptıkları incelemeler sonucu yayınlarında siyahi toplumun nesiller boyu haklarından mahrum edilmesinin görmezden gelindiğini ve küçümsendiğini gördüklerini yazdı.

Fannin, "Daha fazla bir şey demeden, gazete yönetiminin ve çalışanlarının kalplerinde ve akıllarında ne olduğunu ifade etmem ahlaki bir yükümlülüktür: Özür dileriz." ifadesini kullandı.

Gazetedeki haberlerde daha geniş kesimlere yer vermek ve işe alımlarda çeşitliliği gözetmek gibi olumlu değişiklikler yapmaya başladıklarını kaydeden Fannin, "Geçmişteki günahların bugün hala yankılandığını ve özür dileme zamanının çoktan geçtiğini de kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kansas Star City gazetesi, Minneosota'da gözaltına alınırken polisin ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd olayından sonra, ABD'deki birçok şirket gibi, gazetenin kurulduğu 1880'den bu yana kurum içi ön yargı ve sistemik ırkçılık vakalarını incelemeye almıştı.

Aynı şekilde Los Angeles Times yayın kurulu da eylülde yayımladığı başyazıda, gazetenin tarihinde "beyaz üstünlüğüne derinlemesine kök salmış" bir kurum haline geldiğini itiraf ederek, ülkedeki siyahi, Latin ve Asyalı azınlıklara yönelik ön yargılı yayınlarından dolayı özür dilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru