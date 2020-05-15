ABD'de Trump ölürse senaryosu
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ABD'de Trump ölürse senaryosu

ABD'de Başkan Donald Trump'ın korona virüse yakalanarak ölmesi halinde yerine geçebilecek isim tartışma konusu oldu.

ABD'de Trump ölürse senaryosu
15.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:08

ABD'de Başkan Donald Trump'ın korona virüse yakalanarak ölmesi halinde yerine geçebilecek isim tartışma konusu oldu.

ABD'de Başkan Donald Trump ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ölüm senaryosu, ABD Kongre ve Temsilciler Meclisi Üyeleri, Hukukçular ve ülke siyasetine yön verenler arasında büyük tartışmalara neden oldu. Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sözcüsü Katie Miller, Trump'ın kızı İvanka Trump'ın özel asistanının virüs testlerinin pozitif çıkması sonrasında, Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyeleri, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci kendilerini karantinaya almaları ülkede tartışmaları beraberinde getirdi. Uzmanlar ise Trump ve Pence'in korona virüs nedeniyle ölmeleri halinde ülkeyi kimin yöneteceği konusuna bir planın olmadığını belirtiyor.

Hukukçular, Trump ve Pence'in korona virüs salgında ölmeleri halinde bir kabus senaryosu ve büyük bir anayasal kriz yaşanabileceği konusunda uyarılar yaparken 1886 ve 1947'de yapılan anayasa değişikliğinde ikisinin birden ölmeleri durumunda açık bir yasanın bulunmadığını belirtiyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ise başkanlık koltuğuna oturmasının yasalarda belirtilmediği aktarılıyor.

Bazı hukukçular, Pompeo'nun tercih edilebileceği görüşünde

Bazı hukukçular ise ülkedeki, nihai bir karar verilinceye kadar ve hatta belki de sonrasında büyük protestolara ve genel kaosa yol açacak siyasi kutuplaşma göz önüne alındığında mahkemeler, hukuki bir mesele yerine siyasi bir karar verdikleri takdirde, başkanın partisinin bir üyesi olduğu ve yürütme kolunda görev aldığı için Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tercih edilebileceği görüşünde.

"Trump ve Pence'in sağlık durumları çok iyi"

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'daki son iki korona virüs vakası göz önüne alındığında, idarenin bu konu üzerinde tartışmayacağını, Trump'ın ve Pence'in son derece sağlıklı olduğunu belirterek "Amerikan halkı ve siz muhabirlerin bunu kutlaması gereken bir durum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pence'in Sözcüsü Katie Miller'da Covid-19 çıkmasının ardından kendisini karantinaya alan Pence ile yüz yüze görüşmediklerini ve Pence'i özlediğini açıklamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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