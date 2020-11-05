DHA DIŞ -ABD'de seçim gerginliği artıyor: Trump'ın kampanya ekibi Pensilvanya'da
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

DHA DIŞ -ABD'de seçim gerginliği artıyor: Trump'ın kampanya ekibi Pensilvanya'da

05.11.2020 19:51 | Son Güncelleme: 05.11.2020 20:01
DHA DIŞ -ABD'de seçim gerginliği artıyor: Trump'ın kampanya ekibi Pensilvanya'da

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın kampanya yetkilileri Corey Lewandowski ve Pam Bondi, Pensilvanya- Philadelphia'da oy sayımının devam ettiği Kongre Merkezi'ne giderek, "Oylama sürecini yasal olarak gözlemlemek istiyoruz" çağrısında bulundu.

 ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın kampanya yetkilileri Corey Lewandowski ve Pam Bondi, Pensilvanya- Philadelphia'da oy sayımının devam ettiği Kongre Merkezi'ne giderek, "Oylama sürecini yasal olarak gözlemlemek istiyoruz" çağrısında bulundu.

Amerika'da başkanlık yarışı tüm hızıyla sürüyor. Başkanlık yarışında son saatlerde Demokratların adayı Joe Biden'ın üstünlüğü ortaya çıktı. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın kampanya yetkilileri Corey Lewandowski ve Pam Bondi, Pensilvanya- Philadelphia'da oy sayımının devam ettiği Kongre Merkezi'ne giderek, "Oylama sürecini yasal olarak gözlemlemek istiyoruz. Sayımları durdurun" çağrısında bulundu. 

OYLARIN SAYILDIĞI KONGRE MERKEZİNE GİRMEK İSTEDİLER

Trump'ın kampanya ekibinden Pam Bondi, içeri girmek için mahkeme izinleri olduğunu belirterek, "Oylama sürecini yasal olarak gözlemlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın ekibi dün Michigan ve Pensilvanya eyaletlerinde oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açmıştı. Bunun üzerine Pensilvanya Başsavcısı  Josh Shapiro "Kimsenin sayım sürecini durdurmasına izin vermeyeceğim" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Trump seçim açıklaması: Pensilvanya'da zafer kazandık
Trump seçim açıklaması: Pensilvanya'da zafer kazandık
ABD seçim sonuçları: Başkan olabilmek için Trump ve Biden'ın kalan eyaletlerden hangilerini kazanması gerek?
ABD seçim sonuçları: Başkan olabilmek için Trump ve Biden'ın kalan eyaletlerden hangilerini kazanması gerek?
Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2.3 milyon dolar çalındı
Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2.3 milyon dolar çalındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Osman Durmuş Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Hande Demir Yonca Evcimik
Spor Tamer Tuna Gökhan Töre Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Kasım Deprem Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA DIŞ -ABD'de seçim gerginliği artıyor: Trump'ın kampanya ekibi Pensilvanya'da - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 20:01:46. #1.15#
title