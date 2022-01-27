ABD'de öldürülen Türk öğretmenin babası: 6 ay önce uzaklaştırma talep etmişti

ABD'nin Virgina eyaletinde yaşayan Türk öğretmen Bengü Gerek, eski eşi John Beachley tarafından vurularak öldürüldü. Baba Ramazan Gerek, "Kızım 3 gün önce boşanmıştı ve 6 ay önce uzaklaştırma talep etmişti. Hakim uzaklaştırma kararı vermemiş. Öldürülmeden bir gün önce görüntülü konuştuk, ama tek kelime edemedik sanki veda eder gibi gözlerimin içine baktı" dedi.

Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olan Bengü Gerek, yüksek lisans eğitimini tamamlamak için 10 yıl önce Amerika'ya gitti. Bengü Gerek, eğitiminin ardından Virginia eyaletine bağlı Fauquier Country'de bir devlet okulunda İngilizce öğretmenliği yapmaya başladı. Gerek, 6 yıl önce bilgisayar tamircisi olan John Beachley ile evlendi. Yaklaşık 2 yıl önce ayrı evlerde yaşamaya başlayan çift 20 Ocak tarihinde boşandı. Gerek, 24 Ocak tarihinde öğrencileri ile sinemaya gitmek üzere dışarı çıktı. Öğrencilerini evlerine bıraktıktan sonra evinin garajına gelip otomobilini park eden Gerek, akşam 20.45 sularında eski eşi tarafından evinin garajında öldürüldü. Gerek'in hayatını kaybettiği olayda o sırada orada olan anne Semra Metin de yaralandı. Beachley, intihar etti. Ağır yaralı olan anne Metin'in tedavisi sürüyor. Adalet talebinde bulunan baba Ramazan Gerek ve ağabeyi Fatih Gerek yaşananları anlattı.

"KIZIM 3 GÜN ÖNCE BOŞANMIŞTI 6 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA TALEP ETMİŞTİ"

"ÖLDÜRÜLMEDEN BİR GÜN ÖNCE KONUŞTUK VEDA EDER GİBİYDİ"

"YILLAR ÖNCE KIZIMA HATIRA KALSIN DİYE ÇİZMİŞTİM"

Ağabey Fatih Gerek ise, "Acımız çok büyük dayanamıyoruz, güçlü olmaya çalışacağız. Bir an önce hakkını korumak istiyoruz. Kardeşim çok mücadeleci bir kızdı, kimsenin ölmesine dayanamazdı. Orayı daha özgür ve düzgün bir ülke sandık, orada başına bir şey gelmez diyorduk ama maalesef olan oldu çok büyük ihmal var. Bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.