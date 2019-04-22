ABD'de Küçük Uçak Düştü: 6 Ölü
ABD'nin Teksas eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.
ABD'nin Teksas eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel medya, saat 09: 00 sıralarında Beechcraft 58 Baron tipi iki motorlu küçük uçağın Teksas'ın Kerrville bölgesinde, Kerrville Municipal Havaalanına 10 kilometre mesafede düştüğünü; uçakta bulunan biri pilot 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ulusal Havacılık Dairesi uçağın düşüş nedeninin tespiti için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA