ABD'de Küçük Uçak Düştü: 6 Ölü

ABD'de Küçük Uçak Düştü: 6 Ölü

ABD'nin Teksas eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de Küçük Uçak Düştü: 6 Ölü

ABD'nin Teksas eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel medya, saat 09: 00 sıralarında Beechcraft 58 Baron tipi iki motorlu küçük uçağın Teksas'ın Kerrville bölgesinde, Kerrville Municipal Havaalanına 10 kilometre mesafede düştüğünü; uçakta bulunan biri pilot 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ulusal Havacılık Dairesi uçağın düşüş nedeninin tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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