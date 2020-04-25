ABD'de kalan 282 Türk vatandaşının bulunduğu uçak Ankara'ya geldi
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Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, Güncel, Haber

ABD'de kalan 282 Türk vatandaşının bulunduğu uçak Ankara'ya geldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ABD'de kalan 8'i bebek 282 Türk vatandaşının bulunduğu uçak Ankara'ya geldi.

25.04.2020 03:34 | Son Güncelleme: 25.04.2020 03:37
ABD'de kalan 282 Türk vatandaşının bulunduğu uçak Ankara'ya geldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ABD'de kalan 8'i bebek 282 Türk vatandaşının bulunduğu uçak Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 282 Türk vatandaşını Amerika'dan getiren THY "Kınalıada " uçağı, saat 00.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü.

Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti.

Yolcular, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Ankara Gölbaşı'ndaki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına gönderildi.

ABD'de kalan 282 Türk vatandaşının bulunduğu uçak Ankara'ya geldi

Kaynak: AA

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