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ABD'de görücüye çıkıyor! İşte yerli otomobilin yeni modelinden ilk görüntü

ABD'de görücüye çıkıyor! İşte yerli otomobilin yeni modelinden ilk görüntü
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Yerli otomobil, ABD'de gerçekleştirilen tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de görücüye çıkıyor. TOGG'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle fuarda sedan modelin sergileneceği iddia edilmişti. Fuarı takip eden gazeteci Hakkı Alkan, TOGG standındaki yerli otomobilin örtülü halini paylaştı. Görüntülerde Türkiye'nin otomobilinin daha kısa ve uzun olması sedan modeli için iddiaları güçlendirdi.

Yerli otomobil, ABD'nin Las Vegas eyaletinde yapılan tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show'da (CES) görücüye çıkıyor.

FUAR ÖNCESİ TOGG'DAN PAYLAŞIM

Fuar öncesi TOGG'un resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı ve "Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022 – Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız" denildi. Paylaşımda daha önce gösterilen modellerden farklı bir tasarım yer aldı. Görüntüler nedeniyle TOGG'un sedan modelinin fuarda yer alacağı öne sürüldü.

ABD'de görücüye çıkıyor! İşte yerli otomobilin yeni modelinden ilk fotoğraf

YENİ MODELİN ÖRTÜLÜ HALİ PAYLAŞILDI

Yerli otomobile ilişkin heyecanlandıran yeni bir paylaşım daha geldi. CES 2022'yi takip eden gazeteci Hakkı Alkan, sosyal medya hesabından TOGG standında sergilenecek aracın örtülü halini paylaştı. Görüntülerde Türkiye'nin otomobilinin daha kısa ve uzun olması sedan modeli için iddiaları güçlendirdi.

ABD'de görücüye çıkıyor! İşte yerli otomobilin yeni modelinden ilk fotoğraf

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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