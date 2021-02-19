ABD'de faaliyet gösteren TASC'tan Washington Büyükelçisi Kılıç'a veda programı

NEW ABD'deki Türk derneklerinin önde gelen çatı kuruluşlarından Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), yakında görev süresi dolacak olan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç için veda programı düzenledi.

TASC yöneticilerinin yanı sıra ABD'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren Türk sivil toplum örgütü temsilcileri ve seçkin davetlilerin katıldığı program, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle çevrim içi gerçekleştirildi.

TASC eşbaşkanları Günay Evinç ile Halil Mutlu'nun açılış konuşmalarını yaptığı programda, TASC başkan yardımcısı İsrafil Demir de programın moderatörlüğünü yürüttü.

"Türk toplumu TASC önderliğinde şahlanış sergiledi"

Açılış konuşmalarından sonra söz alan Büyükelçi Kılıç, programı düzenleyen TASC yöneticilerine teşekkür ederek, Washington'da görev yapmasının kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Washington'da görev yaptığı süre boyunca TASC'ın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirten Kılıç, "ABD'de Türkiye aleyhine faaliyet gösteren gruplar ve bunların izlediği tavırların olmasından hiçbir zaman endişe duymadım, çünkü TASC vardı ve Türk toplumu TASC önderliğinde bunlara karşı bir şahlanış sergiledi." diye konuştu.

Kılıç, 2015 yılında Ermeni iddialarına karşı Washington'da yapılan büyük yürüyüşü hatırlatarak, bunun Amerika tarihinde Müslüman toplumunun da desteği ile ABD'deki Türk diasporasının kendini güçlü ve birlik içinde sergilediği en büyük örnek olduğunu kaydetti.

Washington'daki çalışmaları sırasında arkasında kendisini her zaman destekleyen güçlü bir Türk toplumu olduğunu vurgulayan Kılıç, "Eğer arkamda böyle güç olmasaydı en azından kamu diplomasisi anlamında yapabileceğim çok fazla bir şey olmazdı. Bundan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kılıç, "Sizleri Türkiye'ye kalbimde götürüyorum ve orada Amerika'daki Türk toplumunun büyükelçisi olmaya devam edeceğim." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Türk Amerikan sivil toplum örgütü temsilcileri de Büyükelçi Kılıç ile yaşadıkları anıları anlattı, iyi dileklerini iletti.

Katılımcılar, Kılıç'ın Washington'daki görev süresi boyunca hem diplomatik olarak Türkiye Cumhuriyeti devletini layıkıyla temsil ettiğini hem de ülkenin dört bir yanında yaşayan farklı kesimlerden Türkleri daha fazla bir araya getirecek önemli adımlar attığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru