ABD'de Buz Kütleleri Nehirdeki Tekneleri Sürükledi

– ABD'nin New York eyaletindeki Hudson Nehri'nin Erie Kanalı'nda dört tekne, kırılan buz kütlelerinin sürüklemesiyle, bağlı oldukları limandan kurtularak sürüklenmeye başladı, teknelerden biri Albany'deki bir demiryolu köprüsüne çarptı.

Yetkililerin açıklamasına göre, tekneler kış aylarında kanalın sularının çekilmiş olduğu bir bölgesinde saklanıyor. Yetkililer teknelerin buz kütlelerinin sürüklemesi yüzünden, bağlı bulundukları bölgeden ayrılarak Hudson Nehri'nde sürüklenmeye başladığını söyledi.

Yetkiler, demiryolou köprüsünde bir hasar olmadığını ve teknelerin kurtarma gemileri tarafından bölgeden çekildiklerini duyurdu. - Abd

Kaynak: DHA