ABD'de bir apartmanın otoparkında 3 metrelik timsah yakalandı
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ABD'de bir apartmanın otoparkında 3 metrelik timsah yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ABD'de bir apartmanın otoparkında 3 metrelik timsah yakalandı

ABD'nin Florida eyaletinde bir apartmanın otoparkında 3 metrelik timsah yakalandı.

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ABD'nin Florida eyaletinde bir apartmanın otoparkında 3 metrelik timsah yakalandı. O anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

ABD'nin Florida'da eyaletinde bir apartmanın otoparkında yakalanan dev timsah apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Tampa kentindeki bir apartmanın otoparkında yakalanan 3 metrelik timsahın yakanlanması için olay yerine Florida Balık ve Vahşi Yaşam yetkilileriyle ile polis, çağrıldı. Ekipler timsahın ağzını bağlayarak kontrol altına alındı.Dev timsah polis ve Florida Balık ve Vahşi Yaşam yetkilileri eşliğinde kamyonete yüklendi. O anlar polislerin vücut kamerasına yansıdı. Yetkililer, timsahların çiftleşme dönemine dikkat çekerek, olası tehlikelere karşı bir dizi uyarı yayınladı.Timsahların çiftleşme döneminde hırçın olabileceğine dikkat çeken yetkililer, evcil hayvan sahiplerine hayvanların su kenarlarından uzak tutulması konusunda uyardı. Dev timsahın vahşi doğaya salındığı ifade edildi. 


ABD'de bir apartmanın otoparkında 3 metrelik timsah yakalandı
ABD'de bir apartmanın otoparkında 3 metrelik timsah yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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