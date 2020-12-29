ABD'de 600 dolarlık nakit Kovid-19 desteğinin bu hafta dağıtılması bekleniyor
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ABD'de 600 dolarlık nakit Kovid-19 desteğinin bu hafta dağıtılması bekleniyor

29.12.2020 02:07 | Son Güncelleme: 29.12.2020 02:10
ABD'de 600 dolarlık nakit Kovid-19 desteğinin bu hafta dağıtılması bekleniyor

ABD Hazine Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımını bu hafta dağıtmaya başlayabileceği bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımını bu hafta dağıtmaya başlayabileceği bildirildi.

ABD basınında yer alan ve üst düzey bakanlık yetkililerine dayandırılan haberlerde, ilk periyot yardım çeklerinin bu hafta içinde gönderilmeye çalışılacağı aktarıldı.

Nakit desteğinin dağıtımında Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in daha önce belirttiği hedeflenen zaman çizelgesine bağlı kalındığı, ancak zamanlamanın değişebileceği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketini 27 Aralık'ta imzalamıştı.

Kongrenin onayı ile kendisine imzaya sunulan Kovid-19 salgınına yönelik destek paketini daha önce "rezalet" olarak nitelendiren Trump, 600 dolarlık nakit yardımının 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılmasını istemiş ve destek paketi ile bütçenin yer aldığı tasarıyı imzalamamıştı.

ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyeleri ise Demokratların Kovid-19 salgınına yönelik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma girişimini Trump'ın çağrısına rağmen reddetmişti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, konuyu pazartesi günü mecliste yeniden gündeme getireceğini bildirmişti.

Ekonomik destek paketinde, 2019'da yıllık geliri 75 bin dolar ve altında olanlara doğrudan 600 dolar nakit yardımı yapılması öngörülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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