ABD, Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Somali'ye ilk hava saldırısını düzenledi
ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden bu yana ABD'nin Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik ilk hava saldırısını düzenlediği bildirildi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden bu yana ABD'nin Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik ilk hava saldırısını düzenlediği bildirildi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinin ardından ABD Somali'ye ilk hava saldırısını düzenledi. El Kaide bağlantılı terör örgütü Eş-Şebab'ın hedef alındığı belirtilen hava saldırısının, Somali'nin Galkayo kenti yakınlarında düzenlendiği belirtildi. ABD, Somali'de sık sık Eş-Şebab'a yönelik hava saldırıları düzenlerken, Biden'ın göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana ilk hava saldırısı oldu.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı