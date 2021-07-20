ABD, Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Somali'ye ilk hava saldırısını düzenledi
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ABD, Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Somali'ye ilk hava saldırısını düzenledi

ABD, Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Somali'ye ilk hava saldırısını düzenledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden bu yana ABD'nin Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik ilk hava saldırısını düzenlediği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden bu yana ABD'nin Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik ilk hava saldırısını düzenlediği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinin ardından ABD Somali'ye ilk hava saldırısını düzenledi. El Kaide bağlantılı terör örgütü Eş-Şebab'ın hedef alındığı belirtilen hava saldırısının, Somali'nin Galkayo kenti yakınlarında düzenlendiği belirtildi. ABD, Somali'de sık sık Eş-Şebab'a yönelik hava saldırıları düzenlerken, Biden'ın göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana ilk hava saldırısı oldu.

(İHA)

ABD, Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Somali'ye ilk hava saldırısını düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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