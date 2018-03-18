Abant'ta Hafta Sonu Yoğunluğu

Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı hafta sonu tatilini geçirmek isteyen vatandaşların akınına uğradı.

Bahar mevsimini ilk günlerinde, doğal güzellikleri bakımından Türkiye'nin en gözde tatil mekanları arasında yer alan Abant'ı görmek isteyen vatandaşlar tabiat parkına akın etti.

Gerek turlarla gerekse de kendi imkanları ile tabiat parkına gelen vatandaşlar, vakitlerini, göl çevresinde bulunan yollarda yürüyüş yaparak, at ve faytonlarla göl turu atarak geçirdi.

Bazı tatilciler, göl kenarında bulunan iskelelere çıkarak hatıra fotoğrafı çekerken bazıları ise göl çevresinde bulunan piknik alanlarında mangal yakmayı tercih etti.

Hafta sonu tatili için İzmir'den Abant'a gelen Özlem Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abant'ın çok güzel olduğunu ifade etti.

Abant'a ilk defa geldiklerini belirten Şahin, herkesin burayı görmesi gerektiğini söyledi.

Çiğdemler açtı

Öte yandan Abant'ın endemik türleri arasında yer alan Abant Çiğdemleri de bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte toprak üstüne çıktı. Tabiat parkının çevresinde bulunan yamaçlarda açan çiğdemler bölgede kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Tatil için Abant'a gelen bazı vatandaşlar da açan çiğdemlerin fotoğrafını çekmeye çalıştı.