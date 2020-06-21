Abana'da motosiklet kazası: 2 yaralı
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Abana'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde köpeğe çarpan motosikletteki iki genç yaralandı.

Abana'da motosiklet kazası: 2 yaralı
21.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:40

Kastamonu'nun Abana ilçesinde köpeğe çarpan motosikletteki iki genç yaralandı.

Talha Özlü'nün kullandığı motosikletin önüne Bahattin Yorgancı Caddesi'nde köpek çıktı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolü kaybetmesiyle sürüklenen motosikletin devrilmesi sonucu Özlü ve arkadaşı Yasin Kalaycı yaralandı.

112 Acil Servis ekibince kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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