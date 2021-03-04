Abana'da "afet farkındalık eğitimi" düzenlendi

Kastamonu'nun Abana İlçesinde muhtar ve azalara "afet farkındalık eğitimi" verildi.

Kastamonu'nun Abana İlçesinde muhtar ve azalara "afet farkındalık eğitimi" verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibince, Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu salonunda düzenlenen eğitimde depremde ilk 6 saatinin önemi vurgulandı.

Son dönemde yaşanan afetlere ilişkin sinevizyon gösterimlerinin de yapıldığı programda afetlerle ilgili temel bilgi ve kavramlar katılımcılara aktarıldı.

Programa Kaymakam Tuğçe Yılmaz da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel