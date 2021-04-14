AB Yüksek Temsilcisi Borell, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
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AB Yüksek Temsilcisi Borell, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AB Yüksek Temsilcisi Borell, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

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Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. AB Dış Eylem Servisi (EEAS) resmi internet sayfasından konuya ilişkin bir basın açıklaması yayınlandı.

Açıklamada; "Borrell ve Sekreter Blinken, Ukrayna'daki son gelişmeleri tartıştılar ve Rus askeri kuvvetlerinin Ukrayna sınırlarında ve yasadışı olarak ilhak edilmiş Kırım'da devam eden büyük çaplı birikimi konusundaki derin endişelerini dile getirdiler" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşmede ayrıca; "Afganistan'ın istikrara kavuşturulması için birlikte çalışmaya devam etme konusunda anlaştılar ve Etiyopya'da devam eden krize ilişkin görüş alışverişinde bulundular. Tarafların her ikisi de İran'daki duruma ve JCPOA'yı tam uygulamaya döndürmek için devam eden tartışmaların gidişatına değindi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda; "Yüksek Temsilci ve Sekreter Blinken, bunlar ve diğer dış ve güvenlik politikası öncelikleri ve zorlukları üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi kabul etti" dendi. Tarafların Ukrayna ekseninde yükselen tansiyonu NATO görüşmeleri kapsamında da ele almaları bekleniyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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