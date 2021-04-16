AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Mardin'de kadınlarla görüştü

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Mardinli Şef ve Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir'in atölyesini ziyaret etti, burada istihdam edilen kadınlarla bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Mardinli Şef ve Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir'in atölyesini ziyaret etti, burada istihdam edilen kadınlarla bir araya geldi.

Meyer-Landrut, merkez Artuklu ilçesinde Demir öncülüğünde kurulan aralarında Suriyelilerin de bulunduğu yaklaşık 50 kişinin istihdam edildiği Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Satış Mağazası'nı ziyaret etti.

Bölgedeki çiftçilerin ürünlerinin alınarak katma değerli ürünlere dönüştürerek satan kadınlarla görüşen Meyer-Landrut, Demir ve üretim yapan kadınları çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Meyer-Landrut, özellikle kadın istihdamının önemine dikkati çekerek, bunun topluma büyük katkı sağladığını söyledi.

Şef Demir ise son 5 yıldır istihdam ve yerel kalkınma odaklı sosyal projeler yürüttüklerini belirterek, projelerine Suriyelilere de aldıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar