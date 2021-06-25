AB liderler zirvesinde gündem Türkiye! Erdoğan'ın yıllardır sitem ettiği iki konuda nihayet adım atılıyor
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AB liderler zirvesinde gündem Türkiye! Erdoğan'ın yıllardır sitem ettiği iki konuda nihayet adım atılıyor

AB liderler zirvesinde gündem Türkiye! Erdoğan'ın yıllardır sitem ettiği iki konuda nihayet adım atılıyor
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkça sitem ettiği Gümrük Birliği ve Türkiye'de bulunan Suriyeliler için sağlanan finansman desteği için adım atılması kararlaştırıldı. AB liderleri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda teknik çalışmanın başlamasını ve Türkiye'de bulunan Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi gecikmeksizin sunulması istendi.

AB zirvesinde liderlerin, Türkiye ile göç, sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meselelerde yüksek düzeyli diyalog hazırlıklarını not ettiği bildirildi.

AB liderlerinin AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik yetkilendirme için teknik çalışmaların başlamasını ve AB Komisyonundan Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi gecikmeksizin sunmasını istedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İKİ KONUDA SIK SIK AB'YE SİTEM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'ye Gümrük Birliği ve Türkiye'de bulunan Suriyeliler için sağlanan finansman desteği için sık sık sitemde bulunuyor. 3 gün önce Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşen Erdoğan, görüşmede Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine bir an evvel ve önkoşulsuz şekilde başlamak gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki Uluslararası Göç Konferansı'nda yaptığı konuşmada ise Avrupa Birliği'nin Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığını hatırlatarak, "Avrupa Birliği, 100 bin sığınmacı için Yunanistan'a 3 milyar euro destek verirken, 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı. Bir araya geldiğimizde açıklamaları hep yalan" ifadelerini kullandı.

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