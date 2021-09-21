AB, Kovid-19'la mücadele için antikor ilacı alım sözleşmesi yaptı - Haberler Ekonomi
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AB, Kovid-19'la mücadele için antikor ilacı alım sözleşmesi yaptı

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
AB, Kovid-19'la mücadele için antikor ilacı alım sözleşmesi yaptı

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 220 bin kişinin tedavisine yetecek miktarda antikor ilacı satın alınmasına yönelik sözleşme imzaladı.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 220 bin kişinin tedavisine yetecek miktarda antikor ilacı satın alınmasına yönelik sözleşme imzaladı.

AB Komisyonu, ABD merkezli ilaç şirketi Eli Lilly ile Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere monoklonal antikor tedariki için sözleşme yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu ilacın hali hazırda Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından değerlendirilmekte olduğu belirtilerek, AB üyesi 18 ülkenin 220 bin kişinin tedavisine yetecek miktarda ortak alıma katıldığı kaydedildi.

Kovid-19 ve varyantlarında karşı en etkili yöntemin aşılama olduğuna dikkat çekilen açıklamada, tedavide kullanılacak ilaçların da salgınla mücadelede kritik bir rol oynadığı ifade edildi.

Açıklamada, ilaçların hayat kurtarmaya, iyileşme süresini hızlandırmaya, hastanede yatışı kısaltmaya ve sağlık sistemleri üzerindeki yükü hafifletmeye yardımcı olacağına dikkat çekildi.

Eli Lilly ilacının, yüksek riskli koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere 2 monoklonal antikor kombinasyonu içerdiği belirtilen açıklamada, monoklonal antikorların bağışıklık sisteminin Kovid-19'la mücadele yeteneğini taklit eden proteinler olduğu, virüsün insan hücrelerine bağlanmasını engelledikleri ifade edildi.

Açıklamada, ortak tedarik anlaşmaları kapsamında AB Komisyonu'nun şimdiye kadar farklı tıbbi tedbirler için toplam 12 milyar avroyu geçen 200 sözleşme yaptığı bildirildi.

AB daha önce Roche ve Glaxo Smith Kline ile de benzer ilaç alım sözleşmeleri imzalamıştı.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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