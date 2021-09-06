AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi'den Türkiye'ye ziyaret
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AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi'den Türkiye'ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Haberler | Politika

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi'den Türkiye'ye ziyaret Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, Türkiye'yi ziyaret etti.

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi'den Türkiye'ye ziyaret

ANKARA - Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, Türkiye'yi ziyaret etti.

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Genişleme Komiseri Varhelyi'ye, Türkiye-AB ilişkilerinin teknik boyutlarıyla ilgili bir brifing verildi. Heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı başkanlık etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir görüşme gerçekleştiren Varhelyi görüşmeler sonrasında Altındağ'da bulunan Göçmen Sağlık Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi'den Türkiye'ye ziyaret
AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi'den Türkiye'ye ziyaret
AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi'den Türkiye'ye ziyaret
AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi'den Türkiye'ye ziyaret
AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi'den Türkiye'ye ziyaret
AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi'den Türkiye'ye ziyaret
AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi'den Türkiye'ye ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek

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