AB'den ingiltere'ye uyarı: Bu son uzatma olabilir, zamanı iyi değerlendirin

AB'den ingiltere'ye uyarı: Bu son uzatma olabilir, zamanı iyi değerlendirin

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit'i erteleme kararının resmi olarak onaylandığını belirterek, "Bu son erteleme olabilir. Lütfen bu zamanı iyi değerlendirin" uyarısında bulundu.

30.10.2019 16:07
AB'den ingiltere'ye uyarı: Bu son uzatma olabilir, zamanı iyi değerlendirin

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit'i erteleme kararının resmi olarak onaylandığını belirterek, "Bu son erteleme olabilir. Lütfen bu zamanı iyi değerlendirin" uyarısında bulundu.


Tusk, Twitter hesabından, 27 AB ülkesinin Brexit'i 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme kararının resmileştiğini duyurdu. Tusk, İngilizlere yönelik, "Bu son erteleme olabilir. Lütfen bu zamanı iyi değerlendirin." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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