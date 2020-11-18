AB'den Gaziantep'e 21 milyon 400 bin avroluk altyapı hibesi

AB Bölgesel Güven Fonu tarafından altyapı projeleri için Gaziantep Büyükşehir Belediyesine 21 milyon 400 bin avro hibe sağlandı.

AB Bölgesel Güven Fonu tarafından altyapı projeleri için Gaziantep Büyükşehir Belediyesine 21 milyon 400 bin avro hibe sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağlanan hibe Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresine (GASKİ) tahsil edilecek.

GASKİ, hibeyi Karkamış ilçesindeki içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ile İslahiye ilçesinde planlanan Altınüzüm-Boğaziçi Kanalizasyon ve Altınüzüm-Boğaziçi-Yeşilyurt Atık Su Arıtma Tesisi projelerinin inşasında kullanacak.

Planlanan projeler için ihale 15 Aralık'ta hibe koşulları gereği Dünya Bankası kriterlerine göre gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, fonun Suriye'deki krizden etkilenen ülkelerin yerel kalkınma projelerini desteklediğini hatırlattı.

3 milyar avro değerindeki fonunun 72 milyonunun Türkiye'deki altyapı projelerine ayrıldığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"GASKİ Genel Müdürlüğü, bu fondan istifade emek için AB standartlarında altyapı projeleri geliştirerek, 21 milyon 400 bin avroluk kısmını almaya hak kazandı. AB hibe fonları için proje sunma çalışmaları devam ediyor. İnşallah yakında yeni müjdeler vereceğiz. Yüzde yüz hibe olan 21,4 milyon avro tutarındaki bu kaynak Gaziantep'in altyapısının sürdürülebilir hale gelmesi için son derece önemli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir