Aaron Boupendza'dan Fenerbahçe taraftarının ilgisine cevap: Buna alıştım
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Aaron Boupendza'dan Fenerbahçe taraftarının ilgisine cevap: Buna alıştım

Aaron Boupendza'dan Fenerbahçe taraftarının ilgisine cevap: Buna alıştım
Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'de geçen sezon gol kralı olan Aaron Boupendza, Türkiye'deki ilk sezonunu değerlendirdi. Yeni sezona dair düşüncelerini de paylaşan Gabonlu yıldız, Fenerbahçe taraftarından mesajlar aldığını söyledi. Boupendza yaptığı açıklamada, "Instagram'da çok zaman geçiyorum, Fenerbahçe taraftarlarının transfer ilgisi var, buna alıştım" ifadelerini kullandı.

Adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan Hatayspor'un yıldız futbolcusu Aaron Boupendza açıklamalarda bulundu. Gabonlu futbolcu geride bıraktığımız sezonunu değerlendirirken, yeni sezon hakkında duygularını da paylaştı. Hatay'da mutlu olduğunu belirten Boupendza, Fenerbahçe taraftarının kendisine olan ilgisine de değindi.

Aaoron Boupendza'nın açıklamalarından satır başları:

"FORMAMI ONLAR İÇİN BİRAZ DAHA ISLATMAK İSTİYORUM"

"Geçtiğimiz sezon en güzel maçım, Antalyaspor'a karşı 4 gol attığım maçtı. Şehirde beni durdurup sürekli fotoğraf çekilmek isteyenler olmuştu. O zaman taraftarların Türkiye'de gerçekten farklı olduğunu anladım. Bu beni rahatsız etmedi, aksine insanların bana güvendiğini bilmek hoşuma gidiyor. Formamı onlar için biraz daha fazla ıslatmak istiyorum.

"TÜRKİYE'DE NORMAL ATMOSFERDE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZIM"

Maçlara seyirci alınmadığı dönemde bile çıkışta taraftarlar bizi tebrik etmek için orada oluyordu. Türkiye'de normal atmosferde oynamak için sabırsızım. Umarım bir an önce tüm taraftarlar geri döner. Ama Instagram'da çok zaman geçiyorum, Fenerbahçe taraftarlarının transfer ilgisi var, buna alıştım.

"HRİSTİYAN VE MÜSLÜMANLAR BİRLİKTE RAHAT YAŞIYOR"

Hatay'da mutluyum. Türkiye'de mutfağı en güzel şehirlerden biri, hava güzel, insanları cana yakın, tam bir aile şehri. Suriye uzak değil ama güvende hissediyorsun. Hristiyan ve Müslümanlar birlikte rahat yaşıyor. Evimde hissediyorum.

"MEYDAN OKUMAYI SEVEN BİR FUTBOLCUYUM"

Ben meydan okumayı seven bir oyuncuyum, Hatayspor'un da projesi beni cezbetti. Traore, Diouf, Munir gibi birçok iyi oyuncuyu transfer etmek istiyorlardı. Lemina, Poko, Appindangoye'ye de Türkiye ile ilgili sorular sordum. Onlar da kabul etmemi, çünkü Süper Lig'in çok iyi bir lig olduğunu, kendimi gösterebileceğimi söylediler.

"SOYUNMA ODASINDA FRANSIZCA KONUŞAN ÇOK OYUNCU VAR"

Süper Lig gerçekten zor, son maça kadar bir mücadele var. Sivasspor'un 4 puan arkasında kaldık ve Avrupa'yı kaçırdık, çok yoğun bir lig. Fiziksel, atletik dayanıklılık önemli. Adaptasyon açısından bakarsak zorlanmadım. Soyunma odasında Fransızca konuşan çok oyuncu var. İyi bir sezon bitti, 6. olduk ve milli takıma da döndüm.

"ÜLKEMİ TEMSİL ETTİĞİM İÇİN GURURLUYUM"

Aubameyang'ı sahada ilk gördüğümde top toplayıcıydım. 2019'da onunla birlikte oynamaya başladığımda, '7 yıl önce sana topları elimle veriyordum, gol atıyordun ve benim önümde seviniyordun, şimdi soyunma odasını paylaşıyoruz' dedim. Güldük, eğlendik, ülkemi temsil ettiğim için gururluyum."

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