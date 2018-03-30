Aa ve Tika İş Birliğiyle Ekonomi-Finans Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Anadolu Ajansının (AA) koordinasyonuyla düzenlenen "Ekonomi-Finans Muhabirliği Eğitimi"ni tamamlayan 25 yabancı gazeteciye sertifikaları törenle verildi.

TİKA Genel Müdürlüğü binasında düzenlenen törende kursiyerler sertifikalarını, AA Ekonomi ve Finans Haberleri Yayın Yönetmeni Fırat Gazel, TİKA Dış İlişkiler Ortaklıklar Dairesi Başkanı Mehmet Yılmaz, TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat, AA Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Hayri Çetinkuş, AA Enerji Haberleri Editör Yardımcısı Barış Sağlam ve AA Ekonomi Haberleri Editör Yardımcısı Bahattin Gönültaş'tan aldı.

Fırat Gazel, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin çok kültürlü ortamda eğitim aldıklarını belirterek, "Bu coğrafyada aynı işleri yapan bizler sizlerden çok şey öğrendik. AA olarak sizlere en iyisi vermek için hem elimizden geleni yaptık." dedi.

Gazeteciliğin ülkeler arasındaki ilişkilerdeki önemine değinen Gazel, "AA olarak bundan sonra da çeşitli ülkelerden gazetecileri ağırlayacağız. Eğitimimizi tamamlayan kursiyerleri artık AA'nın bir paydaşı olarak görüyoruz." diye konuştu.

TİKA Dış İlişkiler Ortaklıklar Dairesi Başkanı Mehmet Yılmaz da günümüzde iletişimin önemli bir araç olduğunu belirterek, sürekli evrim geçiren bu alanda gazetecilerin çok önemli olduğunu söyledi.

Kursiyerlere, ülkelerine döndükleri zaman TİKA ile iletişimlerini devam ettirmeleri isteyen Yılmaz, TİKA ve AA tarafından gerçekleştirilen ortak programların daha iyi olması için kursiyerlerden gelecek geri dönüşümlerin çok önemli olduğunu vurguladı. Yılmaz, kursiyerlere yönelik, "Çok yakın coğrafyayı paylaşıyoruz, birbirimizi daha çok tanımaya ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat ise TİKA olarak Türk medeniyetinde olan paylaşma kültürünü kapsamında eğitim programlarını düzenlediklerinin altını çizerek, "Yaptığımız bilgiyi paylaşmak. Sizden de isteğimiz burada öğrendiklerinizi ülkenizdeki ilgililerle paylaşmanızdır." dedi.

Polat, ekonominin insan hayatında önemli bir yer tuttuğunu anlatarak, kursiyerlere ekonomi haberleri yazarken insanı ön planda tutmalarını ve yurt dışındaki AA ve TİKA ofisleriyle paylaşım içinde olmalarını istedi.

AA Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Hayri Çetinkuş da AA ve TİKA iş birliğinde düzenlenen eğitimin önemine dikkati çekerek, TİKA ile beraber insana yatırım yaptıklarını söyledi.

Kursiyerlere eğitimin yanında, Türkiye'nin kurumlarını tanıtarak ülkeler arasındaki ilişkilerin hangi seviyede olduğunu gösterdiklerini belirten Çetinkuş, "Ülkeler arasında kamu diplomasine katkı sunduysak bundan mutluluk duyarız. Türkiye ile Kafkaslar ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkiler önemli. Bu ekonomik ilişkilerin gerçekleşmesinde ekonomi alanında haber yazan gazeteciler çok önemli bir rol oynayacak." diye konuştu.

Kursiyerlerin konuşmaları

Azerbaycan'dan katılan gazeteci Orhan Guluzade, törende katılımcılar adına yaptığı konuşmada, TİKA, AA ve AA Haber Akademisi'ne teşekkür ederek, zor ve yorucu bir eğitimden sonra daha dolu olarak ülkelerine döndüklerini dile getirdi.

Guluzade, ekonomi ve finans alanında bildiklerine yeni bilgiler kattıklarına dikkati çekerek, kurs boyunca Türkiye'deki ekonomi kurumlarını tanıma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Özbekistan katılan Zamira Azizkhanova ise eğitimin mükemmel şekilde organize edildiğini aktararak, "Birçok faydalı bilgiler edindik. Türkiye hakkında çok güzel bilgilendirildik. Türkiye'nin ne kadar geliştiğini kendi kamuoyumuza duyuracağız." dedi.

Konuşmaların ardından programı başarıyla tamamlayan 25 kursiyere sertifikaları takdim edildi.

78 saat ders verildi

TİKA'nın Türkiye'nin yumuşak gücüne katkı yapması ve AA'nın nitelikli alan muhabiri yetiştirme vizyonu çerçevesinde, AA Haber Akademisi bünyesinde düzenlenen eğitim programına Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan, Moğolistan ve Tacikistan'dan gelen gazeteciler katıldı.

Son yıllarda uluslararası ajanslar ve bölgesel medya kuruluşlarıyla iş birliğini artıran AA'nın yeni eğitim program 19-30 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Eğitim süresince 78 saat pratik ve teorik ders verildi.

Kursiyerler "temel haber yazım teknikleri", "haber kaynakları", "ekonomi ve finans muhabirliği" ve "röportaj tekniklerinin" yanı sıra "uluslararası teknolojik gelişmelerin finansal piyasalara etkisi", "veri bankacılığı", "küresel ekonomi", "AA'nın uluslararası yayın politikaları" ve "uygulamalı görsel teknikler" konularında eğitim aldı.

Ayrıca kursiyerlere, AA'nın Enerji, Finans, Ekonomi, Fotoğraf Haberleri ile Görüntülü Haberler editörlerince söz konusu konularla ilgili dersler verildi.