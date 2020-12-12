AA'nın fotoğraf oylamasına katıldılar
Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü İbrahim Tarancı ve Valilik Basın - Halkla İlişkiler Müdürü Ender Aydın, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı.
Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü İbrahim Tarancı ve Valilik Basın - Halkla İlişkiler Müdürü Ender Aydın, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı.
Fotoğrafları inceleyen Tarancı, "yaşam" kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken", "haber" kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğraflarını oyladı.
Aydın ise "yaşam" kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık' ", "haber" kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", "spor" kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" fotoğrafına oy verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran