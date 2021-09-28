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AA Foto Muhabiri Emin Sansar dünyaevine girdi

AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Kültür Sanat
AA Foto Muhabiri Emin Sansar dünyaevine girdi

Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Emin Sansar, Demirören Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Şifanur Tavus ile evlendi.

Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Emin Sansar, Demirören Haber Ajansı ( Dha ) Muhabiri Şifanur Tavus ile evlendi.

Harikalar Diyarı Parkı'nda kıyılan nikahta, çiftin şahitliğini AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez ve Fotoğraf Haberler i Editörü Fırat Yurdakul yaptı.

Nikah törenine çiftin ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri
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Haber: AA Foto Muhabiri Emin Sansar dünyaevine girdi - Haberler
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