AA Foto Muhabiri Emin Sansar dünyaevine girdi
AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Kültür Sanat
Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Emin Sansar, Demirören Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Şifanur Tavus ile evlendi.
Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Emin Sansar, Demirören Haber Ajansı ( Dha ) Muhabiri Şifanur Tavus ile evlendi.
Harikalar Diyarı Parkı'nda kıyılan nikahta, çiftin şahitliğini AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez ve Fotoğraf Haberler i Editörü Fırat Yurdakul yaptı.
Nikah törenine çiftin ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda davetli katıldı.
AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri