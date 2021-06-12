SPOR A Milli Takım Bakü'de
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SPOR A Milli Takım Bakü'de

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Takım, EURO 2020 A Grubu'nda oynayacağı Galler ve İsviçre maçları için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

A Milli Takım, EURO 2020 A Grubu'nda oynayacağı Galler ve İsviçre maçları için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

EURO 2020 açılışında Roma'da İtalya'ya 3-0 mağlup olan ve A Grubu'nda kalan 2 maçını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak olan A Milli Takım, Bakü'ye geldi. Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanan ay-yıldızlılar, ardından kendinilerini bekleyen otobüse binerek yoğun güvenlik önlemleri altında konaklayacakları otele geçti.

A Milli Takım, 16 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler ile karşı karşıya gelecek. Milliler A Grubu'ndaki son mücadelesinde ise 20 Haziran Pazar günü İsviçre ile karşılaşacak.

SPOR A Milli Takım Bakü'de
SPOR A Milli Takım Bakü'de
SPOR A Milli Takım Bakü'de
SPOR A Milli Takım Bakü'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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