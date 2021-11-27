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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın konuğu Büyük Britanya

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın konuğu Büyük Britanya

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Büyük Britanya'yı ağırlayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Büyük Britanya'yı ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, NTV'den naklen yayımlanacak.

B Grubu'nda ilk maçında Belarus'a mağlup olan ay-yıldızlılar, Büyük Britanya'yı yenerek ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Statü

FIBA'nın açıkladığı formata göre 4'er takımın yer aldığı gruplarda ilk üç sırayı alan ekipler, bir üst tura yükselecek.

Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak.

Ay-yıldızlı ekip, grupta ilk üç sıra içinde yer alması halinde, A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekiplerle karşılaşacak. İkinci tur gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

A Milli Takımımız için kura günü! Bu turu geçersek gerisi kolay

A Milli Takımımız için kura günü! Bu turu geçersek gerisi kolay

 A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belarus'a 84-70 yenildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belarus'a 84-70 yenildi.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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