A Milli Basketbol Takımı'nın Hollanda ile oynayacağı maçın biletleri tükendi
A Milli Basketbol Takımı'nın, Hollanda ile yarın oynayacağı FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçının biletleri tükendi.
20.02.2020 21:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:44
A Milli Basketbol Takımı'nın, Hollanda ile yarın oynayacağı FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçının biletleri tükendi.
Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarın Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maçın biletlerinin tükendiği belirtildi.
Açıklamada, salon gişesinden bilet satışı yapılmayacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
HABER YORUMLARI