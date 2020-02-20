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A Milli Basketbol Takımı'nın Hollanda ile oynayacağı maçın biletleri tükendi

A Milli Basketbol Takımı'nın, Hollanda ile yarın oynayacağı FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçının biletleri tükendi.

20.02.2020 21:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:44
A Milli Basketbol Takımı'nın Hollanda ile oynayacağı maçın biletleri tükendi

A Milli Takımı'nın, ile yarın oynayacağı FIBA 2021 Erkekler Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçının biletleri tükendi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarın Ankara Salonu'nda oynanacak maçın biletlerinin tükendiği belirtildi.

Açıklamada, salon gişesinden bilet satışı yapılmayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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