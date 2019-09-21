92 yaşındaki kadının bileziğinin gasp edilmesi

21.09.2019 14:57

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, darbedilerek bileziği gasbedilen yaşlı kadının tedavisi sürüyor.

Olayın ardından kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tutulan Zeynep Çıldır'ın (92), hayati tehlikesi devam ediyor.

Hastaneden ayrılmayan Çıldır'ın kızı Cahide Ertürk, annesinin, kolundaki 20 yıl önce babasının aldığı bir bilezik için yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Vücudunun büyük kısmı morluk içindeki annesinin kemiklerinin çoğunun kırıldığını görünce canlarının yandığını vurgulayan Ertürk, "Annemi darbeden kişi altını almak için boğazını bile sıkmış, boğazı morluk içinde. Başkasının da canı yanmadan anneme zarar veren kişinin yakalanmasını istiyoruz. Böyle şeyler duyduğumuzda canımız acıyordu, şimdi başımıza geldi. Bu kişinin bir an önce yakalanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, şüphelinin yakalanması için başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Meydan Mahallesi Defne Sokağı'nda yaşayan Zeynep Çıldır (92), 18 Eylül'de kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından apartman önündeki kulübede darbedilmiş kolundaki bileziği de gasbedilmişti.

Kaynak: AA