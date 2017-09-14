90 Yıllık Fabrikanın Bacası Yeniden Tütecek"

Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurularak 1926'da üretime başlayan Alpullu Şeker Fabrikası 4 yıl aradan sonra kapılarını Trakya çiftçisine yeniden açacak.



Ülkenin şeker ihtiyacını karşılamak amacıyla üretime başlayan fabrika, 2013'te,Trakya'da çiftçilerin pancar yerine başka ürünlere yönelmesi nedeniyle üretimine ara vermek zorunda kaldı.



Bu yıl çiftçilerin yeniden pancar üretimine yönelmesiyle fabrika, yarın düzenlenecek tören ile çiftçilerden aldığı pancarı işlemeye başlayacak.



"90 yıllık fabrika bacası yeniden tütecek"



Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Orhan Saltık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın 4 yıl aradan sonra çiftçiler tarafından başlatılan seferberlik sonucunda yeniden üretime başlayacağını belirtti.



Fabrikanın üretime geçecek olmasının bölge açısından çok önemli olduğuna değinen Saltık, yarın kapılarını çiftçilere açacak olan fabrikanın pancar üretime başlayacağını ifade etti.



Alpullu Şeker Fabrikası'nın Türkiye'nin ilk şeker fabrikalarından olduğunu anımsatan Saltık, Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurularak faaliyete başlayan fabrikanın üretimine ara vermesinin üzücü olduğunu vurguladı.



"Uyuyan devin uyanacağını" bildiren Saltık, fabrikanın üretime geçmesinin Trakya'nın ekonomisi açısından da büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti.



Çok heyecanlı ve mutlu olduklarını aktaran Saltık, "Fabrikanın açılmasıyla bölgeye katma değer ve istihdam sağlanacaktır. Fabrikamızın açılmasında çiftçilerimiz gerçekten el birliği ile mücadele ederek pancar üretim miktarını arttırdı. Fabrikamızın 4 yıl aradan sonra faaliyete geçecek olması bizleri heyecanlandırdı. Türkiye'de üretime başlayan ilk fabrikalardan biri olan Alpullu Şeker Fabrikası, bacasının yeniden tütmesi için sadece saatler kaldı." diye konuştu.



Fabrikanın yeniden üretime geçecek olması bölgedeki pancar üreticisini de sevindirdi.



Pancar üreticisi Selahattin Akşen ise fabrikanın açılması için üretimlerini artırdıklarını dile getirdi.





Fabrikanın açılacak olmasından dolayı çok büyük bir mutluluk yaşadıklarını aktaran Akşen, fabrikanın bölge hayvancılığı ve ekonomiye ciddi katkısının olacağına inancını ifade etti.