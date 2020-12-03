9 milyon 154 bin TL cezai işlem uygulandı
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9 milyon 154 bin TL cezai işlem uygulandı

03.12.2020 17:58 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:03
9 milyon 154 bin TL cezai işlem uygulandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafında Kasım ayında gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda trafikte kural ihlali yapan kişilere toplam 9 milyon 154 bin TL cezai işlem uyguladı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafında Kasım ayında gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda trafikte kural ihlali yapan kişilere toplam 9 milyon 154 bin TL cezai işlem uyguladı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerin sonucunu kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğümüz ve Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerimizce yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında; 159 bin 177 şahsın GBT kontrolü yapılmış, yapılan bu kontroller neticesinde aranması bulunan 439 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, 58 bin 302 adet araç kontrol edilmiş, bin 71 adet araca işlem yapılmış, 34 ruhsatsız tabanca, 12 kuru sıkı tabanca, 19 av tüfeği, 435 adet çeşitli çaplarda fişek, 320 adet kesici alet, 192 gr esrar maddesi, 34 gr sentetik kannabinoid, 47 gr metanfematin, 1 gr kokain, 3 adet extasy hap ve 524 adet sentetik ecza hap ele geçirilmiştir" denildi.

8 kilo esrar ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kasım ayı içerisinde toplam 247 olaya müdahale etti. Yapılan operasyonlar neticesinde 384 şahıs yakalandı. Meydana gelen olaylarda; 8 kg 694 gr. esrar, 1 kg 750,49 gr. Sentetik kankannabinoid, 96 adet sentetik ecza, 377 adet ecstasy hap, 2 kök kenevir, 65,69 gr metamfetamin, 136,96 gr kokain, 1 adet captagon, 0,09 gr eroin ele geçirildi.

9 milyon 154 bin TL cezai işlem uygulandı

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü uygulama noktalarında yapılan denetimlerde ise 76 bin 85 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontroller sonucunda 8 bin 802 araç sürücüsü ve 13 bin 434 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı 9 milyon 154 bin 940 TL cezai işlem uygulandı.

28 adet tabanca, 6 bin 988 adet tabanca fişeği ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalar neticesinde 82 kişi yakalandı. Bu olaylarda 28 adet tabanca, 6 bin 988 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 3 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 4 adet şarjör, 16 şişe içki, 33 bin 500 dal makaron, 2 bin 869,5 kilogram tütün, 12 bin 912 adet emtia, 10 adet tarihi eser, 158 şişe etil alkol, 48 adet 100 TL ve 1 adet sahte düzenlenmiş evrak ele geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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