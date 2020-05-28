9 kişinin testi pozitif çıkınca bölge karantinaya alındı
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9 kişinin testi pozitif çıkınca bölge karantinaya alındı

SAKARYA'nın Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi'nde 9 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla mahallenin bir bölümü karantinaya alındı.

9 kişinin testi pozitif çıkınca bölge karantinaya alındı
28.05.2020 00:00 | Son Güncelleme: 28.05.2020 00:03

SAKARYA'nın Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi'nde 9 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla mahallenin bir bölümü karantinaya alındı. Karantinaya alınan bölgeye giriş-çıkışı engellemek için yollar kum dökülerek kapatıldı. 

Kocaali'nin Caferiye Mahallesi'nde yaşayan kadın, iddiaya göre vücudundan ur alınan kayınvalidesinin yanında refakatçi olarak kaldıktan sonra evine döndü. Evinde rahatsızlanan ve virüs semptomları gösteren kadının yapılan testi pozitif çıktı. Bunun üzerine eşi ve çocuklarına da test uygulandı. Aynı aileden 9 kişinin testi pozitif çıkınca, sağlık görevlileri filyasyon çalışması yaptı. Kadının temasta bulunduğu 8 evde 35 kişi tedbir maksatlı karantinaya alındı. Covid-19 testleri pozitif çıkan aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin evlerinde devam ettiği öğrenildi. Bölgenin ulaşımını sağlayan yollar giriş-çıkışı kontrol altında tutmak için kumla kapatıldı. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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