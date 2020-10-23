9 katlı boş bina, toprak kaymasında yıkıldı (2)
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9 katlı boş bina, toprak kaymasında yıkıldı (2)

23.10.2020 22:02 | Son Güncelleme: 23.10.2020 22:05
9 katlı boş bina, toprak kaymasında yıkıldı (2)

ENKAZ ALTINDA KALAN YOKBursa'nın Mudanya ilçesinde, özel şirket tarafından kontrollü yıkım çalışmaları devam eden 9 katlı bina, meydana gelen toprak kayması sonucu bir anda yıkıldı.

ENKAZ ALTINDA KALAN YOK

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, özel şirket tarafından kontrollü yıkım çalışmaları devam eden 9 katlı bina, meydana gelen toprak kayması sonucu bir anda yıkıldı. Binanın yıkılmasının ardından arama- kurtarma ekipleri harekete geçti. Enkaz altında herhangi bir kişinin olma ihtimaline karşı yıkıntıda arama- kurtarma köpeği 'Bıdık' ve dedektörlerle arama yapıldı. Yapılan aramada enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi. Bunun üzerine enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.Öte yandan, binanın hemen yıkılmasının ardından oluşan toz bulutu bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


9 katlı boş bina, toprak kaymasında yıkıldı (2)
9 katlı boş bina, toprak kaymasında yıkıldı (2)
9 katlı boş bina, toprak kaymasında yıkıldı (2)
9 katlı boş bina, toprak kaymasında yıkıldı (2)
9 katlı boş bina, toprak kaymasında yıkıldı (2)
9 katlı boş bina, toprak kaymasında yıkıldı (2)
9 katlı boş bina, toprak kaymasında yıkıldı (2)
9 katlı boş bina, toprak kaymasında yıkıldı (2)
9 katlı boş bina, toprak kaymasında yıkıldı (2)
9 katlı boş bina, toprak kaymasında yıkıldı (2)
9 katlı boş bina, toprak kaymasında yıkıldı (2)
9 katlı boş bina, toprak kaymasında yıkıldı (2)
9 katlı boş bina, toprak kaymasında yıkıldı (2)
9 katlı boş bina, toprak kaymasında yıkıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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