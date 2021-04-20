9.Gün sahur menüsü! 21 Nisan Çarşamba 2021 Ramazan sahur menüsü
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9.Gün sahur menüsü! 21 Nisan Çarşamba 2021 Ramazan sahur menüsü

9.Gün sahur menüsü! 21 Nisan Çarşamba 2021 Ramazan sahur menüsü
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının dokuzuncu sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye ha

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının dokuzuncu sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle lif bakımından yüksek ve tok tutan yiyecekler yemeli, hamur işi ve şekerli yiyeceklerden kaçınmalısınız. Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

9.GÜN SAHUR MENÜSÜ!

- Susamlı Yulaflı Omlet

- tarhana çorbası

- 1 bardak çay

- domates, salatalık

- lor peyniri, zeytin

- yeşillik

- 2 tane gün kurusu, 8 tane fındık

- Bol su

SUSAMLI YULAFLI OMLET

9.Gün sahur menüsü! 21 Nisan Çarşamba 2021 Ramazan sahur menüsü

Doyurucu, sağlıklı ve lezzetli bir omlet oluyor. Sahurlarınızda mutlaka yemelisiniz. Özellikle sağlıklı karbonhidratlar içinde yer alan yulafın tok tutma özelliği ile daha rahat bir oruç geçirmenizi sağlayacak.

Susamlı Yulaflı Omlet için gerekli malzemeler;

- 2 yumurta

- 2 yemek kaşığı yulaf

- susam

- pişirmek için zeytinyağı

Susamlı Yulaflı Omlet yapılışı;

- Öncelikle ısıttığınız ve zeytinyağı ile yağladığınız tavaya susamları serpin. Susamların rengi dönene kadar pişirin.

- Ardından yumurtaları yulafla birlikte çırpıp susamlı tavada arkalı önlü pişirin.

Afiyet olsun!

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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