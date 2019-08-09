9 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi

09.08.2019 09:37

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten DHA'ya çok özel açıklamalar (GÖRÜNTÜLÜ-)

Konya'da son Dünya Kupası şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendikleri maçı hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye'de ekonomik ve siyasi anlamda sıkıntılar olsa bile insanlar bir araya geldiğinde bir problem olduğunu hissediyorsun. Ben Fransa maçından sonra böyle bir şey görmedim. Tam tersine birleşti insanlar. Bir araya gelmek isteyen insanlara bir vesile olduk. Avrupa Şampiyonası'nda bu birlik ruhunu sağlayabiliriz ve Avrupa Şampiyonası'na olmazsa olmaz gözü ile bakıyoruz" dedi. Türk futbolunun zirvesindeki isim olan Güneş, "İlk 11'in tamamının yabancı olmasını doğru bulmuyorum" ifadesini kullanırken; Cenk Tosun transferinden Yusuf Yazıcı'ya kadar bir çok konuda sıra dışı açıklamalar yaptı.

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah-beyazlılar hazırlıklarına devam edecek.

14: 30 Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak

GALATASARAY

12.00 Sarı-Kırmızılı takım Fiorentina ile 11 Ağustos'ta oynayacağı karşılaşma için bugün Bologna'ya uçacak

14.30 Bologna'ya ulaşmaları

FENERBAHÇE

Yeni sezon hazırlıkları sürecek.

BASKETBOL

A Milli Erkek Basketbol Takımı

Ay-yıldızlılar, FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına devam edecek.

HAZIRLIK MAÇLARI

19: 30 Altay - Yukatel Denizlispor

20: 00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği

TSYD KUPASI FİNALİ

19: 30 Altınordu - Menemen Belediye

Kaynak: DHA