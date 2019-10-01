8 ton küflenmiş midye ele geçirildi
Antalya'nın Aksu ilçesinde tırın dorsesinde 8 ton küflenmiş midye ele geçirildi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde tırın dorsesinde 8 ton küflenmiş midye ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yol kontrolü sırasında durdurulan bir tırın dorsesinde çuvallara doldurulmuş midye bulundu.
Sağlıksız koşullarda üretilen ve küflü olduğu belirlenen 8 ton midyeye, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu. Tır şoförüne ve midye ticareti yapan kişilere ceza kesildi.
Ele geçirilen midyeler, Aksu Belediyesi tarafından imha edildi.