8 milyondan fazla elektrik abonesini ilgilendiren mobil uygulama hayata geçti

CK Enerji, bünyesindeki üç görevli tedarik şirketinin mobil uygulamalarını tek çatı altında birleştirdiğini duyurdu. Böylece, 7 ildeki 8.4 milyon elektrik tüketicisi aynı mobil uygulamada buluştu. İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat'taki aboneler, mobil uygulamayı indirerek, borç ödeme ve sorgulama gibi birçok işlemi hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek.

CK Enerji, bünyesi altında yer alan ve 7 ilde 8.4 milyon müşteriye hizmet veren CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in mobil uygulamaları, bütüncül hizmet anlayışı ile CK Enerji adı altında toplandığını açıkladı.

İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat'taki tüketiciler artık CK Enerji'nin mobil uygulamasını indirerek elektrikle ilgili abonelik, borç ödeme ve sorgulama gibi birçok işlemi hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabileceği aktarıldı.

7 İLDEKİ ELEKTRİK TÜKETİCİLERİ AYNI UYGULAMA ÜZERİNDEN İŞLEM YAPIYOR

Mobil uygulamadaki yeni süreci değerlendiren CK Enerji Grup Koordinatörü Utku Guruşçu, grup olarak yüksek müşteri memnuniyeti hedefi ile çalıştıklarına işaret ederek mobil hizmetlerin tek çatı altında toplanmasının da bu anlayışın bir sonucu olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde tüketicilerin online işlemleri daha çok tercih etmeye başladıklarını anımsatan Utku Guruşçu, "Görevli tedarik şirketlerimizin her birinin mobil uygulaması mevcuttu. Yaptığımız çalışmalarda gördük ki İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan ancak Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat veya Yozgat'ta yazlığı, yayla ya da köy evi olan vatandaşlarımız da var. Yine iki ve üçten fazla aboneliği bulunan müşterilerimizin sayısı da oldukça fazla. Bizim şirket olarak en büyük amacımız müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak. Biz de bu hedefle üç görevli tedarik şirketimizin mobil uygulamasını aynı çatı altında birleştirdik. Şimdi bu 7 ilde yaşayan 8.4 milyonu aşkın abonemiz, saniyeler içinde mobil uygulamamızı akıllı telefonuna indirerek işlemlerini çok hızlı yapabiliyor. CK Enerji mobil uygulamasına girerek hem İstanbul Avrupa Yakası'nda hem de Sivas ya da Antalya'daki elektrik abonelikleri ile ilgili işlemleri 1-2 dakika içinde halledebiliyor. Birden fazla aboneliklerinin tümünün borç durumunu, aylık kullanımlarını görüp hiçbir yere gitmek zorunda kalmadan bulundukları yerden yapabiliyor" dedi.

1-2 SAATLİK ZAMAN KAYBINDAN KURTULUYORLAR

Guruşçu, "Yenilenen mobil uygulaması ile müşterilerine çok büyük bir zaman da kazandırıyor. Örneğin mobil uygulama üzerinden yeni abonelik başvurusu yapmak 2-2.5 dakika, abonelik işlemini iptal etmek ise 40 saniye ile 1 dakika sürüyor. Müşteri hizmet merkezlerinde bu işlemler ortalama 7-7.5 dakika sürse de Avrupa Yakası gibi insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde işlem merkezine gidiş geliş süresi de eklendiğinde bu süre 1-2 saati buluyor. Dünyanın mega kentleri arasında yer alan İstanbul'un Avrupa Yakası'na, 2020 yılında 600 binin üzerinde yeni abonelik başvurusu yapılırken abonelik iptal başvurusu sayısı da 100 bini aşıyor. Bu da yüzbinlerce abonenin mobil uygulama ile zamandan nasıl tasarruf edeceğini ortaya koyuyor" diye konuştu.

TÜM GEÇMİŞ VE MEVCUT ABONELİKLER GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

Mobil uygulamanın, üzerinde iki ve daha fazla aboneliği bulunan tüketicilere büyük kolaylık sağladığını belirten Guruşçu, "Kullanıcılar, aboneliklerine ait faturaları takip edip ödemelerini yaparken abonelik başvuru ya da iptali gibi işlerini de hiçbir yere gitmeden aynı uygulama üzerinden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yerine getirebiliyor. Üstelik sadece aktif abonelikler değil geçmiş dönemde açılan, kapatılan ya da abonelerin kapatmayı unuttuğu tüm abonelikler yine tek uygulama üzerinden izlenebiliyor" ifadelerini kullandı.

HANGİ HİZMETLER VERİLİYOR?

Akıllı telefon kullanıcılarının AppStore ve Google Play'dan ücretsiz olarak indirebildiği mobil uygulamada tüketicilere, yeni abonelik başvurusu, fatura ödeme ve borç takibi, geriye dönük tüketim, analizleri, fatura görüntüleme, kayıtlı elektrik aboneliklerine erişim, abonelik iptali, bilgi güncelleme, hizmet noktası görüntüleme ve talep, öneri iletme gibi hususlarda hizmet veriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı