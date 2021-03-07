8 Mart Dünya Kadınlar Günü Oryantiring Yarışmaları düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Oryantiring Yarışmaları düzenlendi

07.03.2021 19:37 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:41
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Oryantiring Yarışmaları düzenlendi

Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle oryantirin yarışmaları düzenlendi.

Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle oryantirin yarışmaları düzenlendi. Büyük çekişmeye sahne olan yarışmalarda Talaytepe Ortaokulu kızlar kategorisinde üç birincilik elde ederek, müsabakalara damga vurdu.

Kayapinar ilçesi 75 parkta yapılan yarışmalara, her yaştan 117 kadın katıldı. Bu yıl yapılan tüm yarışmalarda önemli dereceler elde eden Talaytape Ortaokulu, bir kez daha madalyalara imza attı. Havin Önal, Şevval Eringin ve Zehra Açıl'dan oluşan Talaytepe Ortaokulu öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda da öğretmenlerinin ve arkadaşlarını göğsünü kabarttı.

Yarışmalarda dereceye giren katılımcılara, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya, gül ve karanfil hediye edildi. - DİYARBAKIR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Oryantiring Yarışmaları düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Aleyna Tilki Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Mustafa Er Ersun Yanal Fatih Terim
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Oryantiring Yarışmaları düzenlendi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 19:43:33. #1.14#
title