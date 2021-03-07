Tahmazoğlu, Kadınlar Günü'nü kutladı
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Tahmazoğlu, Kadınlar Günü'nü kutladı

07.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:26
Tahmazoğlu, Kadınlar Günü'nü kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bir mesaj yayımlayarak 8 Mart Dünya Kadınları Günü'nü kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bir mesaj yayımlayarak 8 Mart Dünya Kadınları Günü'nü kutladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 8 Mart'ın tüm dünyada kadınların kalkınma, daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlandığını söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, kadınların toplumda layık olduğu saygınlığı kazanması, sorunlarının ve haklarının gündeme getirilerek olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Türk kadını, Cumhuriyet döneminde kültürel birlikteliğin vermiş olduğu kazanımlarla hak ettiği yerini almış, bu başarısını günümüzde de devam ettirmektedir. Sahip oldukları hakları en iyi biçimde kullanan kadınlarımızın ülkemizin gelişmesine ve çağdaşlaşmasına büyük katkılarda bulunduğu bir gerçektir. Ev ve iş yaşantısında büyük başarılara imza atan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kalkınma ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve dayanışma günü olarak kutlamaları en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit anneleri, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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