Edirne'de 7 Yaşındaki Çocuk Bonzaiden Hastanelik Oldu
Edirne'de 7 yaşında bonzai içen küçük çocuk fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde bonzai içen 7 yaşındaki çocuk fenalaşarak hastanelik oldu. Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma başlattı.
7 YAŞINDAKİ ÇOCUK BONZAİ İÇİP FENALAŞTI
Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki C.C.K. bonzai içerek fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine küçük çocuk olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesine götürüldü.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
C.C.K. tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
YORUMLAR (12)
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Çok kötü ve zor günler bekliyor bizi Allah yardımcımız olsun.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırKOTAİS: AmenYayından Kaldır
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Bu çocuk bizim sınıftaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu durum doların yükselmesin 1000 kat daha vahimCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Cacık bonzaiyi biyerden bulmuştur lakin içmesini nerden biliyor.Ulaaa cacık ula cacık baban ne işler yapıyor ?Cevap Yaz Yayından Kaldır