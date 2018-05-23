Edirne'de 7 Yaşındaki Çocuk Bonzaiden Hastanelik Oldu

Edirne'de 7 Yaşındaki Çocuk Bonzaiden Hastanelik Oldu

Edirne'de 7 yaşında bonzai içen küçük çocuk fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edirne'de 7 Yaşındaki Çocuk Bonzaiden Hastanelik Oldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde bonzai içen 7 yaşındaki çocuk fenalaşarak hastanelik oldu. Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma başlattı.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK BONZAİ İÇİP FENALAŞTI

Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki C.C.K. bonzai içerek fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine küçük çocuk olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesine götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

C.C.K. tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (12)

Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.