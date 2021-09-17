69. San Sebastian Uluslararası Film Festivali başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

69. San Sebastian Uluslararası Film Festivali başladı

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Kültür Sanat
69. San Sebastian Uluslararası Film Festivali başladı

İspanya'nın uluslararası alanda en tanınmış sinema etkinliği olan San Sebastian Uluslararası Film Festivali, Fransız aktris Marion Cotillard'a verilen Donostia Ödülü ile başladı.

İspanya'nın uluslararası alanda en tanınmış sinema etkinliği olan San Sebastian Uluslararası Film Festivali, Fransız aktris Marion Cotillard'a verilen Donostia Ödülü ile başladı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin kenti olan San Sebastian'da 69'uncusu düzenlenen film festivalinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl da sinemalardaki izleyici sayısının sınırlanacağı ve kırmızı halıdaki ünlülerin geçişinin halka kapalı olacağı bildirildi.

Festivalde onur ödülü olarak bilinen ve San Sebastian kentinin Baskça adıyla verilen Donostia ödülüne bu yıl iki sanatçı layık görüldü, Fransız aktris Marion Cotillard ödülünü bugün aldı.

ABD'li aktör, yapımcı ve senarist Johnny Depp ise 22 Eylül'de bu ödülü alacak.

İspanyol sanatçılardan Penelope Cruz ve Antonio Banderas da festival için bugün San Sebastian'a geldi.

Kapanışı 25 Eylül'de yapılacak festivale Jessica Chastain, Javier Bardem, Louis Garrel, Stanley Tucci, Vincent Lindon, Paolo Sorrentino, Joachim Lafosse, Celine Sciamma, Todd Haynes, Julie Ducournau, Sean Baker gibi tanınmış isimlerin de katılacağı açıklandı.

San Sebastian Film Festivali Direktörü Jose Luis Rebordinos, salgından dolayı geçen yıl gişelerde 600 bin avro, sponsorlarda da 700 bin avro kayıp yaşadıklarını, bu yıl da benzerinin olacağını söyledi.

Bu arada festivalde Türkiye'den iki film yarışma bölümlerinde yer alıyor.

Programa göre, 50 bin avro ödüllü "Yeni Yönetmenler" dalında yönetmen Selman Nacar'ın İki Şafak Arasında adlı filmi, ödülün İspanya'daki sinema salonlarında dağıtımı olduğu "WIP Avrupa" bölümünde ise yönetmen Miraç Atabey'in Zamanımızın Bir Kahramanı adlı filmi yarışacak.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Göksel Beren Saat Düm Tek Tek Demet Özdemir
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Rıza Çalımbay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 69. San Sebastian Uluslararası Film Festivali başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 19:34:10. #1.17#