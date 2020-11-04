66. Yılın Sporcusu Ödülleri kazananları kimler 2020? Yılın Spor Ödülleri sahiplerini buldu | Yılın futbolcusu kim oldu? Yılın sporcusu kim seçildi?

Gillette Milliyet yılın sporcusu ödülleri sahiplerini buluyor. Yılın sporcusu kim oldu? Yılın teknik direktörü ödülünü kim aldı? Yılın teknik direktörü kim? Yılın takımı hangisi? Yılın e-spor takımı hangisi? Yılın takımı, Yılın futbolcusu, yılın çıkış yapan sporcusu, yılın Kayak Sporcusu kimler oldu? Yılın Sporcusu Ödül Töreni kazananlar 2020