658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Geçen senenin Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu, bu yıl getirilen kural gereği takım elbiseli olarak, Türk bayrağını göndere çekti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, törende yaptığı konuşmada, Kırkpınar'ı bir ulu çınar olarak tanımladı.

658 yıldan bu yana savaşlar, buhranlar, kıtlıklar da olsa aziz Türk milletinin Kırkpınar geleneğini asla bırakmadığını kaydeden Vali Canalp, "Yağlı güreş cesaret, mertliktir, yiğitliktir, Türk milletinin karakteristik özellikleridir yağlı güreş. Pehlivanlarımız Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği şekilde, zekidirler, çeviktirler ve ahlaklı insanlardır. 40 davulun arkasından gelen Kurt Derelilerdir, Adalı Halillerdir, Koca Yusuflardır, Kel Aliçolardır. Bu heyecan, geçmişten aldığımız bu mirası geleceğe taşımamıza imkan tanıyor. Edirneliler olarak bu mirası gelecek nesillere en iyi şekilde taşıyacağız inşallah." diye konuştu.

Vali Canalp, bu emanetin taşınmasında katkısı olan özellikle de Edirne Belediyesine ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür ettiğini, Gürkan'ın Kırkpınar'la ilgili her türlü övgüyü hak ettiğini belirtti.

Konuşmasına Arif Nihat Asya'nın Edirne şiiri ile başlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise olimpiyatların ardından en uzun soluklu spor organizasyonu Kırkpınar'ın kesintisiz 658 yıldır devam ettiğini söyledi.

Altın kemerli başpehlivanlardan Aydın Demir, Hüseyin Çokal ve Ahmet Taşçı'nın çıkan yasa ile "devlet sporcusu" unvanı aldığını anımsatan Gürkan, Sarayiçi'nde Ahmet Taşçı'nın heykelinin yanına Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın heykelini de kısa sürede dikeceklerini ifade etti.

Gürkan'ın Kırkpınar'ın savaşta, barışta, varlıkta, yoklukta kesintisiz devam ettiğini, atalardan mirası gelecek nesillere, yöneticilere daha güzel şekilde teslim etmek için çaba sarf ettiklerini anlattığı sırada tribünlerden bazı seyirciler, ıslıkla protestoda bulundu.

Bunun üzerine Gürkan sözlerini "Müsaade ederseniz bitireceğim, Vali Bey de konuşacak, bitireceğiz. Elbetteki güreş seyircisi sabırsızdır, telaşlıdır. Bunu pehlivanların güreşlerinde de görürüz. Türk'ün ata sporu kendini bilmezlere rağmen ebediyete kadar devam edecektir. 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne'mize, yağlı güreşlerimize, büyük Türk milletine hayırlı olsun." diye tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, bu yıl güreşlere 2 bin 381 pehlivanın kayıt yaptırdığını söyledi.

Kırkpınar'la ilgili bu yıl yağlı güreşler adına önemli kararlar alındığının altını çizen Musa Aydın, şöyle konuştu:

"Kırkpınar'da güreşmek için bu yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayısında pehlivan kayıt yaptırdı. Ayrıca Trakya Üniversitesi, Kırkpınar güreşlerinde ilk 3'e girecek pehlivanlara Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda sınavsız eğitim alma ve başpehlivanlara da yüksek lisans yapma hakkı verdi. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na teşekkür ederim. Mecliste dün yasalaştı, Kırkpınar güreşlerinde 3 kez üst üste başpehlivan olanlara "devlet sporcusu" hakkı verildi. En kısa zamanda her yıl başpehlivan olanlara da "devlet sporcusu" olma hakkı verileceğini ümit ediyorum. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a, yasanın çıkmasında oy kullanan milletvekillerine teşekkür ediyorum."

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ise Kırkpınar'a katılan tüm pehlivanlara başarılar diledi.

Selim, güzel güreşler olmasını dileyerek, "Ağalığa nasıl vermek yakışırsa pehlivanlara da yiğitçe, mertçe, erkekçe güreşmek yakışır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından pehlivanların yanı sıra Kırkpınar'da görevli hakem, cazgır, davul-zurna ekibinin bulunduğu kortej, Edirne Belediyesi bandosu eşliğinde tribünleri dolaştı.

Kaynak: AA