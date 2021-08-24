6. Uluslararası Taş Kongresi, İzmir'de başladı

İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Taş Kongresi, 6 ülkeden konuşmacıların katılımıyla İzmir'de başladı.

İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Taş Kongresi, 6 ülkeden konuşmacıların katılımıyla İzmir'de başladı.

İzmir Mimarlık Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç, ülke genelinde 1899 arama, 2 bin 877 işletme olmak üzere 4 bin 776 adet 2B ruhsatının yürürlükte olduğunu, bunlardan 2 bin 25'inin işletme izinli olduğunu ve aktif üretim iznine sahip olduğunu bildirdi.

Geçen yıl 2B ruhsatlı madenlerde 14 milyon 704 bin ton üretim gerçekleştiğine değinen Genç, madenlerle ilgili yeni bir kanun çalışması yapıldığını, sektörden gelen taleplerin de değerlendirildiğini ifade etti.

Genç, şunları kaydetti:

"Yeni kanun çalışmasıyla maden aramalarında jeoloji mühendisi olması şartını getiriyoruz. Mermer atıklarının değerlendirilmesiyle ilgili de proje başlattık. Bir pilot şehir seçtik. Devamında da Türkiye geneline yayılacak. Madencilik faaliyeti devam ederken ya da sonrasında rehabilitasyon çalışmalarında zaman zaman kötü örnekler olması hasebiyle madencilik konusunda algılar aleyhimize dönüyor. Bunu lehimize çevirme amaçlı yeni kanunda çok daha net ve kararlı adımlar atacağız."

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Azgın ise sektörün ocak - temmuz döneminde ihracatını artırdığını, bunda sanayici ve ihracatçıların büyük emeğinin bulunduğunu, bakanlık olarak çalışmaları yakından takip ettiklerini dile getirdi.

İtalya ve Hindistan'ı geçme hedefi

Kongreye video mesaj gönderen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de Türkiye'nin dünyanın en zengin mermer yataklarına sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin dünya doğal taş ihracatında 4'üncü olduğuna değinen Gülle, "Dünyadaki doğal taş ihracatından yüzde 11 pay alıyoruz. İhracatta önümüzde yer alan İtalya ve Hindistan'ı geçerek ikinci olmak ise mümkün. Burada üzerine eğilmemiz gereken konu sürdürülebilir bir üretim yapmak. Bize düşen 'Turkish Stone' markasını yükselterek katma değerli ihracatımızı artırmak." ifadelerini kullandı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise kongrenin doğal taş sektöründeki alın teri ile akıl terini bir araya getireceğini söyledi.

Kovid-19 salgınının ilk olarak Çin'de başlaması ve bu ülkenin doğal taşta en önemli pazar olması nedeniyle sektörün salgından yoğun etkilendiğini aktaran Eskinazi, sektörün buna rağmen kısa sürede toparlandığına işaret etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer de salgın sonrası fuarların artık küçültülmüş olarak başladığını dile getirdi.

Dünyanın en büyük doğal taş fuarlarından 26. MARBLE İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nın da yarın başlayacağına dikkati çeken Dinçer, "Bu fuar ve açılışını yaptığımız kongremiz Türk mermerinin markalaşma çalışmalarına çok katkı sağlayacak." diye konuştu.

Kaynakların yüzde 5'iyle 1 milyar dolar ihracat

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya ise "inadına ihracat inadına üretim" diyerek yola devam ettiklerini belirtti.

Kamu kurumlarının çok ciddi desteklerini gördüklerini aktaran Kaya, "Maden sektörünün ihracatı 6 milyar dolara doğru gidiyor. Bir rekor kıracağız. Bunun 2 milyar doları doğal taş. Bu doğal taş ihracatının da yüzde 65'e yakını işlenmiş ürünler. 83 milyonun sahip olduğu bu değeri gerçek fiyatlarında satmak zorundayız. Bunu da başarıyoruz." dedi.

TMMOB Jeoloji Mühendisi Odası İzmir Şubesi Başkanı Bora Sonuvar da Türkiye'deki mermer ocaklarında düşük verimle çalışıldığını dile getirerek, "Yüzde 5 verimle çalışıyoruz. Biz bunu Türkiye'nin gündemine getirmek istiyoruz. Maden ihracatının yarısı mermerden. Yılda ortalama 1 milyar dolara denk geliyor bu. Biz doğal kaynaklarımızın yüzde 5'ini kullanarak 1 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Bunu çok daha yukarı çekebiliriz." diye konuştu.

Kongrenin yürütme kurulu başkanı Faruk Çalapkulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, TMMOB Mimarlar Odası Şube Başkanı İlker Kahraman, Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cahit Karakullukçu ve İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı da birer konuşma yaptı.

Sanal gerçeklik deneyimi

Cuma günü sona erecek kongrede Almanya, ABD, İtalya, Macaristan ve Portekiz'den konuşmacılar yer alıyor.

Kongrede 12 oturum, 5 panel ve 81 konuşmacı bulunuyor. Bilim insanları ve doğal taş sektörünün tüm temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlayan kongrede, Türk doğal taşının işlenme sürecine ilişkin son teknolojiler değerlendirilecek.

Kongre sürecinde 3D, VR deneyimler ve sanal gerçeklik sunumları da kullanılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz