05.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:58

Psikolog Serap Duygulu, "K kuşağı üretken özelliklere sahiptir. K kuşağı yaşadığı dönem nedeniyle karamsar ve yalnız bir kuşaktır. Daha kaygılı ve endişeli olan K kuşağı 'karamsar kuşak' olarak da anılmaktadır." dedi.

Duygulu, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle "Değişen Dünyada Ebeveynlik" temasıyla düzenlenen "6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi"ndeki "Geçmişten Günümüze Ebeveynlik" başlıklı oturumda sunum yaptı.

"K Kuşağının Ebeveynleriyle Yaşadıkları İletişim Problemleri" başlıklı sunumunda Duygulu, 1900-1944 yıllarında doğanların sessizler-gelenekseller kuşağı, 1900-1920 yıllarında doğanların büyük değişim kuşağı, 1920-1929 yıllarında doğanların cumhuriyet kuşağı, 1929-1945 yıllarında doğanların buhran kuşağı, 1944-1964 yıllarında doğanların baby boomers kuşağı, 1865-1980 yıllarında doğanların X kuşağı, 1981-1999 yılarında doğanların Y kuşağı ve 200 sonrası doğanların da Z kuşağı olarak adlandırıldığını anlattı.

Duygulu, yeni nesil teknolojilerin ortaya çıkardığı kavramlardan birinin de K kuşağı olduğunu belirterek, "K kuşağı, 1995-2002 yılları arasında doğan 13-22 yaş aralığındaki gençleri kapsamaktadır. Dijital çağda doğan bu kuşak hem içine doğdukları gelişmişlik düzeyi hem de yaşadıkları terör, iklim değişiklikleri, ekonomik krizler ve savaşlardan etkilenerek, farklı bir gelişim göstermektedir." diye konuştu.

Özellikle sosyal medya ürünleriyle bağımlılık derecesinde ilişki kuran K kuşağı için akıllı telefonların ailelerini, yakınlarını ve haberleri temsil ettiğine dikkati çeken Duygulu, iletişim ürünlerinin K kuşağı için varoluşsal bir anlam içerdiğini söyledi.

Duygulu, K kuşağının diğer kuşaklardan farklı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dijital çağdan önceki dönemi hatırlamayan bu kuşağın dünyaya ve geleceğe bakışı da diğer kuşaklardan oldukça farklıdır. K kuşağı üretken özelliklere sahiptir. K kuşağı yaşadığı dönem nedeniyle karamsar ve yalnız bir kuşaktır. Daha kaygılı ve endişeli olan K kuşağı 'karamsar kuşak' olarak da anılmaktadır. K kuşağının yaşadığı en önemli sorunlardan biri de iletişim problemidir. Özellikle kuşaklar arası farkın çok hızlı açıldığı günümüzde ebeveynlerin gençlerle aynı dili konuşmaları, onların istek ve sorunlarını anlamaları güçleşmektedir. Tarafların birbirini anlamadığı her ilişkide olduğu gibi çocuklar ve ebeveynler arasında da anlaşmazlık kaçınılmazdır. Bu sorunun çözümü anlayışlı bir ebeveyn olmaktan geçmektedir. Her çocuk kendi ebeveyninin özetidir. Çocuklar zaten dönüşüyor ve değişiyor, biz dönüşmeliyiz ve gelişmeliyiz. Biz dijital göçmeniz, onlar dijital yerli."

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı oturumda, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mikail Batu ve doktora öğrencisi Onur Tos "Kültürel Değişim Temelinde X ve Z Kuşağının Ebeveynlik Algısı", Dr. Sema Çınar Alevli "Ebeveynlik ve Kuşaklar Arası İlişkiler", Dr. Öğretim Üyesi Yurdagül Boğar da "Ebeveynlik Konusunu Ele Alan Çalışmaların Araştırma Eğilimlerinin Belirlenmesi" konularında sunum yaptı.

Kaynak: AA