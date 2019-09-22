22.09.2019 21:58

Kahramanmaraş'ta düzenlenen 6. Geleneksel Şeref Eroğlu Şampiyonlar Şalvar Güreş Festivali'nde, Halil Hopur başpehlivanlığı kazandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğiyle 6. Geleneksel Şeref Eroğlu Şampiyonlar Şalvar Güreş Festivali düzenlendi.

Dulkadiroğlu ilçesinin Dereli Mahallesi'ndeki güreş sahasında gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin farklı kentlerinden 575 sporcu katıldı.

Çekişmeli geçen final müsabakasında rakibi Ömer Yavuz'u altın puanla yenen Halil Hopur, başpehlivan oldu.

Organizasyonda büyükler kategorisinde 60 kiloda Mehmet Yüce, 65 kiloda Kemal Karaboğa, 70 kiloda Ertuğrul Kahveci, 75 kiloda Esat Ardıç, 80 kiloda Nuri Temur ve 85 kiloda Mehmet Bulut birinciliği elde etti.

Minik yıldızlar kategorisinde ise 30 kiloda Emre Tuncer, 35 kiloda İsmail Hakkı Tarakçı, 40 kiloda Veysi Kaplan, 45 kiloda Uğurcan Şahin, 50 kiloda Recep Aydın, 55 kiloda Ertuğrul Güler, 60 kiloda Eyup Çetin, 65 kiloda Furkan Yeniköy, 70 kiloda Mehmet Akhisarlı, 80 kiloda Abdullah Sözcü, 85 kiloda Cebrail Sezen şampiyon oldu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur, Kahramanmaraş ile özdeşleşen şalvar güreşini dünyaya duyurmayı amaçladıklarını kaydetti.

Federasyon olarak 5 bin yıllık ecdad yadigarını dünyaya duyurmak istediklerini dile getiren Hopur, şalvar güreşinin bu seviyeye gelmesinde öncülük eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı'ya teşekkür etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, festivalde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'tan çok sayıda şampiyon ve babayiğidin çıktığını söyledi.

Buradaki sporcuları da Türkiye'yi dünyada en iyi şekilde temsil etmeleri için yetiştireceklerini belirten Sezal, bu noktada ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçelerinde iki güreş organizasyonunun bulunduğunu, Şeref Eroğlu, Mehmet Esenceli, Ahmet Ak, Metin Kaplan ve Harun Doğan gibi sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Şeref Eroğlu ise tarihi ve kültürüyle önemli bir şehir olan Kahramanmaraş'ın aynı zamanda pehlivanları ile de adından söz ettirdiğini aktardı.

Kaynak: AA