54 Katılımlı Arıcılık projesinde üreticiler sertifikalarını aldı
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54 Katılımlı Arıcılık projesinde üreticiler sertifikalarını aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
54 Katılımlı Arıcılık projesinde üreticiler sertifikalarını aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin arı ve arı ürünlerinin üretimini artırmak için hayata geçirdiği '54 Katılımcılı Arıcılık' projesinde eğitimler tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin arı ve arı ürünlerinin üretimini artırmak için hayata geçirdiği '54 Katılımcılı Arıcılık' projesinde eğitimler tamamlandı. Arı sütü, polen, propolis, arı zehri ile suni oğul üretimi konusunda eğitimleri tamamlayan arıcılara sertifikaları verildi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından '54 Katılımcılı Arıcılık' projesi kapsamında sunulan eğitimler tamamlandı. Pandemi önlemlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilen eğitimler sonucunda katılımcılara eğitim sertifikaları verildi. Arı sütü, polen, propolis, arı zehri ve suni oğul üretimi konusunda uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen eğitimlere katılan arıcılar, üretim aşamasının başından sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi'nin yanlarında olduğunu belirtti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak arıcılara sağladığımız yüzde 75'lik hibe sonucunda Sakarya'da arıcılık faaliyetlerini Türkiye'de öncü hale getirmeyi hedefliyoruz. Eğitim çalışmalarımızla üreticilerimizi bilinçli hale getiriyoruz. Üretimlerin artarak devam etmesi adına üreticilerimize desteklerimizi artarak devam ettireceğiz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

54 Katılımlı Arıcılık projesinde üreticiler sertifikalarını aldı
54 Katılımlı Arıcılık projesinde üreticiler sertifikalarını aldı
54 Katılımlı Arıcılık projesinde üreticiler sertifikalarını aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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